В конце лета барнаульцам предложат внести массовые поправки в Устав города

Новости 13.08.2019 10:35 98

28 августа в Барнауле пройдут публичные слушания, на которых предполагается обсудить изменения сразу в 17 статей Устава города. Большая часть новшеств связана с приведением в соответствие с действующей редакцией федерального закона о местном самоуправлении, сообщает сайт Барнаульской гордумы.

К примеру, уточняются полномочия органов местного самоуправления в сфере содействия реализации прав коренных малочисленных народов, а в сельскохозяйственной области дополняются созданием условий для развития сельскохозяйственного производства. Кроме того, из полномочий органов местного самоуправления исключаются вопросы регулирования тарифов организаций коммунального комплекса.

Всего изменения коснутся 17 статей Устава, принятого гордумой в новой редакции в феврале 2018 года; их уже обсудила рабочая группа в составе депутатов, юристов и экспертов.

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«Городской Устав неразрывно связан с действующим федеральным законодательством. Поэтому мы обязаны приводить основной документ города в соответствие с изменениями федеральных норм по вопросу организации местного самоуправления. Таких изменений за последнее время было принято три, в части уточнения отдельных вопросов местного значения и прав органов местного самоуправления на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения. Например, исключается вопрос регулирования тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Что теперь будет являться исключительной компетенцией госорганов. К новым полномочиям планируется добавить вопросы экологического воспитания, формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами», - рассказал зампредседателя БГД Сергей Струченко.

Как добавляет депутат, по обсуждаемому проекту изменений в Устав города от Управления юстиции Алтайского края и прокуратуры Барнаула поступили положительные заключения.

Проект решения обсудят с горожанами на публичных слушаниях, которые пройдут 28 августа в 9:00 по адресу: проспект Ленина, 18. Участвовать в публичных слушаниях могут граждане, достигшие 18 лет и проживающие на территории Барнаула, при предъявлении паспорта.