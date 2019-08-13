Пятерых рабочих засыпало грунтом в новосибирском аэропорту «Толмачево»

Новости 13.08.2019 10:05 162

Обвал грунта произошел на территории новосибирского аэропорта «Толмачево» - в результате инцидента пострадали пятеро рабочих.

Как сообщили в областном главке МЧС России, ЧП случилось на закрытой строительной площадке во время реконструкции привокзальной территории аэропорта.

«Произошёл обвал грунта при проведении строительной компанией земляных работ. До прибытия пожарно-спасательных подразделений силами рабочих подрядной организации из-под завалов извлечены на поверхность пять человек. Четверых человек с синяками и ссадинами госпитализировали в центральную Обскую больницу для дальнейшего осмотра, одному оказали помощь на месте происшествия», - уточняют в экстренном ведомстве.

На место происшествия прибыли два кинологических расчета Сибирского спасательного центра МЧС России для обследования траншеи на наличие возможных пострадавших. По завершении поисковых работ людей не было обнаружено.

В качестве предварительной причины случившегося называется нарушение техники безопасности при проведении земляных работ. В связи с происшествием региональное управление Следственного комитета проводит уголовно-процессуальную проверку.