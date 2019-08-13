АлтГТУ приглашает получить экономическое образование

Новости 13.08.2019 11:50 83

В институте экономики и управления Алтайского государственного технического университета ведут набор на направления подготовки «Экономика» (профиль «Цифровые финансы»), «Менеджмент» (профиль «Производственный менеджмент), «Государственное и муниципальное управление» и на специальность «Экономическая безопасность» (специализация «Экономико-правововое обеспечение экономической безопасности»). Факультет информационных технологий приглашает получить образование по направлению подготовки «Бизнес-информатика» (профиль «Цифровая экономика»). Стоимость обучения на первом курсе составит 93 500 рублей, возможна посеместровая оплата.

Зачисление осуществляется на основании результатов ЕГЭ по математике (профильного уровня), обществознанию и русскому языку. Прием документов для поступления на обучение по очной форме будет осуществляться до 28 августа, на обучение на заочной форме – до 19 сентября.

В приемной комиссии университета напоминают, что при подаче заявления о приеме поступающие должны предоставить паспорт, оригинал или копию документа об образовании. Зачисление поступающих будет осуществляться после заключения договора об оказании платных образовательных услуг в два срока – 19 и 30 августа – в зависимости от даты внесения первого взноса по оплате.

Как отмечают в АлтГТУ, с первого года обучения студенты вовлекаются в практическую, а затем и в производственную работу. Учебный процесс построен таким образом, чтобы совмещать экономическую теорию с преподаванием технологических основ производства практически всех отраслевых сфер. Практико-ориентированное обучение предоставляет большое преимущество для студентов на рынке труда.

Телефон приемной комиссии АлтГТУ: 8 (3852) 29-07-29.