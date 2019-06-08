Реконструкция манежа в Барнауле отразится на подготовке Шубенкова к ОИ

Новости 13.08.2019 9:45 189

Реконструкция манежа в Барнауле может негативно отразиться на подготовке к Олимпийским играм 2020 года в Токио чемпиона мира и Европы в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова личного тренера спортсмена Сергея Клевцова.

Дело в том, что власти АГТУ хотят переоборудовать манеж под мини-футбол и другие игровые виды спорта.

Напомним, манеж Алтайского государственного технического университета открылся в 1973 году, сейчас он является единственным в регионе спортивным сооружением с 200-метровой беговой дорожкой, где можно проводить под крышей соревнования по легкой атлетике. В том же манеже не один год проводился детский турнир на призы Сергея Шубенкова, который получил всероссийскую известность.

Сергей Шубенков одержал первую победу в сезоне Новости 08.06.2019 20:30 Результат Сергея — 13,26 секунды 343

«Сам Шубенков отдельные тренировки тоже проводит там, ему для подготовки необходимо бегать не только в нашем небольшом зале, переделанном из стрелкового тира, но на полноценной легкоатлетической круговой дорожке», - прокомментировал Клевцов.

По мнению Клевцова, после такой реконструкции проводить в манеже соревнования по легкой атлетике будет невозможно.

«Я уже встречался с руководством манежа, которые заказали проект перепрофилирования, не поставив в известность никого. Они хотят развивать именно игровые виды спорта, а легкая атлетика как таковая их не интересует, так как ей занимаются, по их словам, совсем немного студентов», - обратил внимание тренер.

Известно, что до февраля манеж закроют на реконструкцию, после которой легкой атлетики в нем уже не будет. Клевцов заявил, что собирается обратиться за помощью к губернатору.

Сергей Шубенков рассказал, почему не тренируется в манеже АлтГТУ Новости 25.02.2019 9:50 Сергей Шубенков отметил, что покрытие беговых дорожек в манеже АлтГТУ поменяли чуть больше двух лет назад, но они уже частично стерлись 718