Реконструкция манежа в Барнауле отразится на подготовке Шубенкова к ОИ

Реконструкция манежа в Барнауле может негативно отразиться на подготовке к Олимпийским играм 2020 года в Токио чемпиона мира и Европы в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова личного тренера спортсмена Сергея Клевцова.
Дело в том, что власти АГТУ хотят переоборудовать манеж под мини-футбол и другие игровые виды спорта.
Напомним, манеж Алтайского государственного технического университета открылся в 1973 году, сейчас он является единственным в регионе спортивным сооружением с 200-метровой беговой дорожкой, где можно проводить под крышей соревнования по легкой атлетике. В том же манеже не один год проводился детский турнир на призы Сергея Шубенкова, который получил всероссийскую известность.
Результат Сергея — 13,26 секунды
«Сам Шубенков отдельные тренировки тоже проводит там, ему для подготовки необходимо бегать не только в нашем небольшом зале, переделанном из стрелкового тира, но на полноценной легкоатлетической круговой дорожке», - прокомментировал Клевцов.
По мнению Клевцова, после такой реконструкции проводить в манеже соревнования по легкой атлетике будет невозможно.
«Я уже встречался с руководством манежа, которые заказали проект перепрофилирования, не поставив в известность никого. Они хотят развивать именно игровые виды спорта, а легкая атлетика как таковая их не интересует, так как ей занимаются, по их словам, совсем немного студентов», - обратил внимание тренер.
Известно, что до февраля манеж закроют на реконструкцию, после которой легкой атлетики в нем уже не будет. Клевцов заявил, что собирается обратиться за помощью к губернатору.
Сергей Шубенков отметил, что покрытие беговых дорожек в манеже АлтГТУ поменяли чуть больше двух лет назад, но они уже частично стерлись
«Но сейчас я даже больше переживаю не о Шубенкове, лишатся возможности для работы наши тренеры по легкой атлетике. Я пекусь о настоящем и будущем алтайской легкой атлетики, ведь в последние годы от 10 до 15 наших легкоатлетов включались в состав сборных России разных возрастов. Их куда прикажете девать? У нас подрастает неплохой резерв, детский спорт развивается, соревнования в манеже часто проводились», - резюмировал источник ТАСС.