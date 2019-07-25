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Внешнеторговый оборот СФО вырос на 2%. Чем и с кем торгует Сибирь

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Сибирское таможенное управление опубликовало данные об увеличении внешнеторгового оборота по СФО за первую половину текущего года.

Внешнеторговый оборот по СФО в 1 полугодии 2019 года составил 23,3 млрд долларов США и по сравнению с 1 полугодием 2018 года увеличился на 2,1%. При этом более 81% товарооборота приходится на экспорт (18,9 млрд долларов США), около 19% - на импорт (4,3 млрд долларов США).

Доля стран дальнего зарубежья в товарообороте СФО остаётся лидирующей и составляет 88%, что на 3% выше, чем в предыдущем году. С ближайшими соседями торговать стали немного меньше – доля стран СНГ снизилась на 4%, составив 12% от общего оборота. Со странами дальнего зарубежья товарооборот, напротив, увеличился.

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Основными торговыми партнерами предприятий СФО выступают:

  • Китай - 18%;
  • Нидерланды - 10%;
  • Германия - 7%;
  • Япония - 6%;
  • Корея - 6%;
  • Украина - 5%; 
  • США - 5%;
  • Казахстан - 3,5%;
  • Турция - 3%;
  • Швейцария - 3%;
  • Польша - 3%.

Сибирь стала меньше торговать с Китаем (снижение на 11,3%), Тайванем (24%),  Казахстаном – (21,6%), Турцией – (18,8%). Увеличился оборот с Нидерландами (14%), Германией (32,8%), Японией (17,1%), Кореей (16,7%), Украиной (1,5%), США (3,5%), Швейцарией (22,6%), Польшей (5,1%).

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Экспорт увеличился на 2% (386 млн долларов США) за счет леса, металлов, топлива и продовольствия. Отмечается, что поставки древесины сократились.

Импорт также вырос на 2% (85 млн долларов США). Это произошло за счет ввоза фармацевтической и химической продукции, железнодорожных вагонов, каучука, резины, и предметов одежды. Сократился ввоз станков, оптических аппаратов, обуви и овощей.

Автор: Максим Стрелковский