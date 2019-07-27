Прокуратура признала барнаульский детсад угрожающим жизни воспитанников

Новости 13.08.2019 7:40 125

Прокуратура признала состояние барнаульского детсада №249 угрожающим жизни и здоровья воспитанников – городскому управлению образования внесено представление об устранении выявленных здесь нарушений.

Как сообщили в надзорном ведомстве, после появления в СМИ информации о ненадлежащем состоянии дошкольного учреждения, прокуратурой с привлечением специалистов Роспотребнадзора и МЧС была проведена проверка соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних в детском саду.

«Установлено, что в нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства конструкции здания имеет износ, присутствует многочисленное отслоение штукатурного слоя, нарушена целостность крыши здания, частично отсутствует асфальтовое покрытие дорожек, стены в коридоре здания на лестничном пролете имеют трещины, местами отслаивается штукатурка и лакокрасочное покрытие, что затрудняет проведение уборки влажным способом и дезинфекцию. В ряде групп образовательного учреждения не обеспечена возможность организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей», - констатируют в правоохранительном ведомстве.

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Также подчеркивается, что администрацией детсада мониторинг состояния основных строительных конструкций не проводился, как и не поступало ходатайств в городской в комитет по образованию о проведении текущего либо капитального ремонта.

В связи с тем, что выявленные нарушения создают реальную угрозу жизни и здоровья воспитанников детского сада, председателю комитета по образованию краевой столицы было внесено представление. В данный момент устранение нарушений остается на контроле в прокуратуре города.