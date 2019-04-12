Как мошенники отбирают жильё у пенсионеров из Барнаула

Новости 13.08.2019 8:15 119

Одинокие пенсионеры - самые частые жертвы квартирных аферистов. От действий мошенников пострадало сразу пять пожилых женщин из Барнаула, одна из которых скончалась после пережитого стресса. Подробности в материале АиФ-Алтай.

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Руководитель микрофинансовой организации «Сибирская народная казна» Роман Тюленев накануне признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Пенсионерки приходили за получением займа, а мошенник убеждал их подписать под видом договоров залога недвижимости договоры купли-продажи жилья.

Так, договоры имели вид разных сделок от имени разных людей с разными датами. Это позволило представителям «Сибирской народной казны» на суде утверждать, что эти документы никак не связаны между собой, клиенты из-за простодушия продали свое жилье.

Тем временем, обманутые пенсионерки получали требования о выселении. Как рассказала адвокат «Ассоциации по защите прав заемщиков» Татьяна Панина, одна из потерпевших пожилых женщин скончалась от сердечного приступа после одного из разговоров с представителями этой микрофинансовой организации.

Ущерб от действий Тюленева оценили в 7 млн рублей. Его приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

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«Отвоевали» свои метры

Попытки аферистов завладеть чужими метрами происходят довольно часто. Еще одной пострадавшей в этом деле оказалась Алевтина Веснина. К сожалению, прокуратуре не удалось защитить позицию женщины, суд закончился не в пользу пенсионерки.

Однако после вмешательства «Ассоциации по защите прав заемщиков» 6 ноября 2018 года суд удовлетворил просьбу пенсионерки и отсрочил ее выселение до апреля 2019 года - срока окончания судебного следствия по уголовному делу Тюленева.

«Я подала в рамках уголовного дела апелляцию от лица Весниной в связи с тем, что у нас есть приостановленное гражданское дело, и человеку нужно вернуть квартиру именно в натуре, а не дать компенсацию. Наше требование удовлетворили. В итоге в конце июля ей вернули жилье», - рассказала адвокат Татьяна Панина.

На данный момент помимо Алевтины Весниной свою квартиру получила еще одна пострадавшая, Галина Макарова. По делу умершей пенсионерки тяжба продолжается. Еще двум пострадавшим также присудили компенсации вместо квартир.