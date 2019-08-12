«Цифровой» министр рассказал, когда и где в Алтайском крае заработает интернет

Новости 12.08.2019 18:10 12

В рамках проекта «Информационная инфраструктура» более 2 тысяч населенных пунктов Алтайского края будут подключены к интернету до конца 2021 года. Об этом сообщил региональный министр цифрового развития Евгений Зрюмов во время пресс-конференции в понедельник, 12 августа.

«Проект «Информационная инфраструктура» сейчас приобретает конкретные очертания с переходом к действию по всей России и в Алтайском крае. Проект входит в перечень задач нацпроекта «Цифровая экономика», который является очень затратным и ресурсоемким. Федеральная власть выделила на его реализацию 1,634 трлн рублей на шесть направлений», - напомнил Зрюмов.

В их числе - «Нормативное регулирование цифровой среды», «Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии» и «Цифровое государственное управление».

От общих средств 772 млрд будет выделено на проект «Информационная инфраструктура», который предусматривает подключение ключевых объектов муниципалитетов к сети Интернет. Речь идет о школах, больницах, ФАПах и других учреждениях. Планируется создание удобной системы для взаимодействия жителей края со всеми учреждениями и ведомствами, наладить взаимодействие между властью и бизнесом и улучшить предоставление электронных услуг для всех людей.

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В настоящее время в Алтайском крае существует 2275 объектов, где отсутствуют необходимые условия связи. После их выявления был проведен конкурс на подключение к Интернету всех объектов на сумму 2,1 млрд рублей. Победила в конкурсе компания «ЭР-Телеком», которая на территории края предоставляет услуги от своей дочерней компании «Дом.ру». Стоимость реализации проекта в Алтайском крае равна 1,6 млрд рублей.

За эти средства край должен получить развитую инфраструктуру связи, доведение оптико-волоконных линий связи до отдаленных объектов. Полностью работа по подключению завершится до 31 декабря 2021 года.

Евгений Зрюмов, рассуждая о реализации проекта, признал, что самым сложным будет дойти до каждого населенного пункта.

«Их большое количество. Везде мы должны согласовать все технические требования и экономические условия для того, чтобы не было бюрократических барьеров по реализации задуманного», - подчеркнул он.

Для этого, по его словам, будет проведена работа с муниципалитетами. Опыт уже имеется по реализации прошлого проекта «Устранение цифрового неравенства», когда были установлены почти 50 точек доступа к сети Wi-Fi.

«В тоже время нужно отметить, что работ такого объема, как сейчас, у нас еще не было. Прошлую задачу можно было назвать локальной. Та работа, которая предстоит нам сейчас, обусловлена требованием времени», - сказал Зрюмов.

Подключение будет производиться, скорее всего, поэтапно. Сейчас на уровне головной организации происходит уточнение тех объектов, которые можно подключить с минимальными техническими трудностями. Победитель конкурса в течение 30 дней разрабатывает схему подключения объектов. До середины сентября рабочие группы соберутся и разработают план подключения в 2019 и последующих годах. Контрактом предусмотрено, что уже в этом году будет подключено к интернету 26% из общего числа муниципалитетов, которые оговорены контрактными обязательствами.

О том, какие объекты попадут в план подключения первыми, станет известно в середине сентября текущего года.