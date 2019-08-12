Хорохордин и «Единая Россия» собрали на выборы в Горном Алтае более 50 млн рублей

Новости 12.08.2019 17:55 31

Сумму, превышающую 50 млн рублей, собрали на ведение своей предвыборной кампании временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин и список партии «Единая Россия», следует из данных регионального избиркома.

Так, выдвинутый от ЕР врио республиканского руководителя сумел привлечь на свой избирательный счет более 27 млн рублей. Из этой суммы он уже потратил порядка 12 миллионов на агитацию и консультационные услуги.

На выборах же регионального парламента единороссы также собрали 27 млн рублей, потратив более 5 млн рублей.

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Еще один кандидат в главы республики, «жириновец» Дмитрий Софронов собрал на свою кампанию 1,6 млн рублей. Третий претендент на пост регионального руководителя Виктор Ромашкин отчитался о 320 тысячах рублей.

На выборах республиканского Госсобрания оппоненты «Единой России» смогли привлечь значительно меньше средств, чем правящая партия. Так, ЛДПР собрала 5 млн рублей, «Родина» - 1,8 млн рублей, «Справедливая Россия» - 800 тысяч рублей, КПРФ – 500 тысяч рублей, «Партия пенсионеров» - 300 тысяч рублей, «Яблоко» - немногим менее 100 тысяч рублей.

Таким образом, единороссы и их выдвиженец в главы республики в лице Олега Хорохордина сумели собрать на выборы более 50 миллионов рублей. Это в разы больше, чем другие партии и самовыдвиженцы.

Напомним, что выборы главы Горного Алтая и регионального парламента состоятся в Единый день голосования, 8 сентября.