В Барнауле археологи раскопали старинное захоронение

Новости 12.08.2019 19:00 818

На площади Свободы, где идет строительство ливневки на улице Ползунова, обнаружено первое барнаульское кладбище XVIII века, которое не значится ни на одной из современных карт города.

Ранее сообщалось, дорожники обнаружили несколько захоронений еще летом 2017 года, информация о кладбище была утеряна. Работы были приостановлены, пишет «КП-Барнаул».

В прошлом году история повторилась, и общественники потребовали проведения археологических раскопок. По словам епископа Александра Франца, склеп первого начальника Колывано-Воскресенских заводов Беэра находится практически в 15-ти метрах строительных работ.

Фоторепортаж: в Барнауле начались раскопки на предположительном месте захоронения Ивана Ползунова Новости 08.08.2019 10:40 На площади Свободы в Барнауле возобновилось строительство ливневой канализации, оно будет сопряжено с археологическими раскопками 1509

Примечательно, что в этом году рабочие вырыли еще пять гробов с человеческими останками.

Пока прошел подготовительный этап, - комментирует Владимир Семибратов, руководитель группы археологов. - В среду, 14 августа, работы продолжатся. И то не факт, что в среду, там близко грунтовые воды, их должны откачать. Как только это произойдет, мы туда вернемся. Наша задача расчистить, сфотографировать, зарисовать, взять анализы. Находки, по всей видимости, после обработки и описания будут сданы в музей «Город».

- Трубы ливневки проходят буквально в нескольких сантиметрах от гробов 18 века, - рассказал епископ Александр Франц, побывавший на месте раскопок. - Покойные горожане лежали с руками, сложенными крест-накрест, сохранились крестики.

По словам Франца, в конце августа - начале сентября в Барнаул может приехать Николай Беэр, прямой потомок легендарного Андрея Беэра.