Алтайский суд разрешил один из конфликтов, разгоревшихся вокруг барнаульского Ковша

Арбитражный суд Алтайского края отказал Межрегиональному территориальному управлению Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай в требовании изъять из незаконного владения у ООО «Акватория» три земельных участка на берегу барнаульского Ковша, на которых строится многоэтажка с привлечением средств дольщиков.
Речь идет об участках на улице Промышленная, дома № 6, 8А и 12. Росимущество утверждает, что на данных участках расположена причальная набережная, протяженностью 210 м. В 2017 году она была приобретена компанией «Транском», которую возглавляет Андрей Загарин (в 2016 году баллотировался в АКЗС от партии «Яблоко», но не прошел), в то время, как «Акватория» аффилирована с барнаульским предпринимателем Сергеем Мудриком. В прошлом году «Транском» присоединился к иску Росимущества к «Акватории» и попросил суд запретить алтайскому Росреестру регистрировать договоры долевого участия в строительстве дома на Промышленной, 6.
Речь идет об участках на улице Промышленная, дома № 6, 8А и 12
«Акватория» возражает и указывает, что приобрела спорные земельные участки у ООО «ЗапСибстрой», которое в свою очередь, купило единый земельный участок по улице Промышленная 4 у ОАО «Западно-Сибирское речное пароходство», разделило его на 5 участков и продало часть из них ООО «Акватория». То есть, на сегодняшний день участки, на которых располагалась причальная набережная, не существуют – они исключены из реестра в связи с разделением и преобразованием их в другие, с иным целевым назначением и иной конфигурацией, площадью и кадастровыми номерами. Таким образом, и права собственности на них у Росимущества не было.
Суд встал на сторону «Акватории», отказав в удовлетворении иска как Росимуществу, так и «Транскому».
По данным СМИ, ссылающихся на слова Андрея Загарина, в прошлом июне, в кабинете замначальника территориального управления Росимущества Евгения Хижняка Сергей Мудрик встретился с Андреем Загариным, чтобы попробовать урегулировать разногласия по поводу спорных участков. В ходе встречи Мудрик, якобы, дважды ударил Загарина кулаком в лицо – сначала одной, потом другой рукой.
Тем временем, между Мудриком и Загариным по поводу барнаульского Ковша разгорелся новый конфликт. На сей раз предприниматели ожесточенно торгуются за право засыпать часть Ковша, чтобы сформировать там искусственный земельный участок под строительство многоэтажных жилых домов. Аукцион еще не завершен, «Политсибру» следит за развитием событий. Подробнее читайте по ссылке ниже.
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