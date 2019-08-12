Алтайский суд разрешил один из конфликтов, разгоревшихся вокруг барнаульского Ковша

Новости 12.08.2019 17:00 57

Арбитражный суд Алтайского края отказал Межрегиональному территориальному управлению Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай в требовании изъять из незаконного владения у ООО «Акватория» три земельных участка на берегу барнаульского Ковша, на которых строится многоэтажка с привлечением средств дольщиков.

Речь идет об участках на улице Промышленная, дома № 6, 8А и 12. Росимущество утверждает, что на данных участках расположена причальная набережная, протяженностью 210 м. В 2017 году она была приобретена компанией «Транском», которую возглавляет Андрей Загарин (в 2016 году баллотировался в АКЗС от партии «Яблоко», но не прошел), в то время, как «Акватория» аффилирована с барнаульским предпринимателем Сергеем Мудриком. В прошлом году «Транском» присоединился к иску Росимущества к «Акватории» и попросил суд запретить алтайскому Росреестру регистрировать договоры долевого участия в строительстве дома на Промышленной, 6.

Росимущество пытается лишить барнаульского застройщика трех участков вдоль Оби Новости 21.09.2018 16:51 Речь идет об участках на улице Промышленная, дома № 6, 8А и 12 651

«Акватория» возражает и указывает, что приобрела спорные земельные участки у ООО «ЗапСибстрой», которое в свою очередь, купило единый земельный участок по улице Промышленная 4 у ОАО «Западно-Сибирское речное пароходство», разделило его на 5 участков и продало часть из них ООО «Акватория». То есть, на сегодняшний день участки, на которых располагалась причальная набережная, не существуют – они исключены из реестра в связи с разделением и преобразованием их в другие, с иным целевым назначением и иной конфигурацией, площадью и кадастровыми номерами. Таким образом, и права собственности на них у Росимущества не было.

Суд встал на сторону «Акватории», отказав в удовлетворении иска как Росимуществу, так и «Транскому».

Андрей Загарин ранее заявлял, что Сергей Мудрик незаконно завладел участком на берегу Ковша с помощью бывшего начальник Главного управления имущественных отношений Алтайского края Алексея Тютюнника, уволившегося в 2014 году.

Ряд СМИ писал о том, что увольнение Тютюнника было скандальным. Так, краевые власти намеревались продать ОАО «Алтайкрайэнерго» и ОАО «Сетевая компания "Алтайкрайэнерго"» за 3,3 млрд рублей. По оценкам экспертов, сумма занижена в разы. После того как, по слухам, продажей заинтересовались на федеральном уровне, аукционы были свернуты без объяснения причин. Управление имущественных отношений имело самое непосредственное отношение к «ликвидации непрофильных активов».

По данным СМИ, ссылающихся на слова Андрея Загарина, в прошлом июне, в кабинете замначальника территориального управления Росимущества Евгения Хижняка Сергей Мудрик встретился с Андреем Загариным, чтобы попробовать урегулировать разногласия по поводу спорных участков. В ходе встречи Мудрик, якобы, дважды ударил Загарина кулаком в лицо – сначала одной, потом другой рукой.

В 2015 году Евгений Хижняк отправился под суд по обвинению в торговле арестованным имуществом, и присвоении вырученных за него 35,7 млн рублей. В 2017 году экс-чиновник был оправдан, однако в 2018 году дело пересмотрел новый судья, назначивший Хижняку 4 года и 8 месяцев лишения свободы. Подсудимый подал апелляцию, в настоящее время она рассматривается.

Тем временем, между Мудриком и Загариным по поводу барнаульского Ковша разгорелся новый конфликт. На сей раз предприниматели ожесточенно торгуются за право засыпать часть Ковша, чтобы сформировать там искусственный земельный участок под строительство многоэтажных жилых домов. Аукцион еще не завершен, «Политсибру» следит за развитием событий. Подробнее читайте по ссылке ниже.