Совет общественных инициатив учредили при губернаторе Алтайского края

Новости 12.08.2019 17:35 43

Указ об образовании совета общественных инициатив при губернаторе Алтайского края подписал глава региона Виктор Томенко – документ об учреждении совещательного органа датирован 9 августа.

Согласно положению, совет является постояннодействующей структурой и создается в целях обсуждения общественно значимых вопросов и предложений, направленных на развитие общественно-политический и социально-экономической жизни региона.

Среди задач новой структуры значатся: взаимодействие с органами власти и общественными объединениями по выработке рекомендаций для дальнейшего принятия решений, направленных н развитие края; подготовка инициатив по основным направлениям общественно-политического и социально-экономического развития региона; информирование губернатора о наиболее актуальных проблемах жизни края, разработка различных предложений и рекомендаций по проектам правовых актов и иных документов государственной власти.

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Общее руководство советом осуществляет губернатор Алтайского края, а персональный состав данной структуры утверждается распоряжением главы региона. Согласно положению, в состав совета входят жители региона, имеющие особые заслуги в государственной, общественной или хозяйственной деятельности, а также в области науки, культуры, искусства, образования и здравоохранения.

Сама структура совета выглядит так:

Председатель;

Заместитель;

Секретарь;

Члены совета.

Все решения совета в обязательном порядке доводятся до сведения губернатора и носят рекомендательный характер.

Организационное обеспечение работы совета осуществляет департамент администрации губернатор и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики.