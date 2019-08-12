Доля среднего класса в Алтайском крае не дотягивает и до 7% населения

Новости 12.08.2019 16:05 86

Доля среднего класса в Алтайском крае не дотягивает даже до 7% от общей численности населения региона – по данному показателю субъект находится на 69 месте.

Такие данные приводит РИА Новости на основании проведенного исследования. Общефедеральная тенденция такова, что доля жителей, которых можно отнести к среднему классу, в 71 регионе России не превышает 20% от общей численности населения.

Исследование проводилось на основе информации Росстата, а под категорией «средний класс» подразумевались семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи. При этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневных расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточным минимумов на человека.

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Замер заработных плат производился на основе данных по уровню зарплат за 12 месяцев с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года.

Исходя из полученных цифр, в целом в России среди семей, где есть хотя бы один работающий человек, к среднему классу можно отнести 14,2%.

Лидерами рейтинга оказались Ямало-Ненецкий автономный округ, где к среднему классу можно отнести 45% семей. На втором месте по данному показателю оказались Магаданская область (34,5% среднего класса) и Чукотский автономный округ (33,8% среднего класса).

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Алтайский же край по доле среднего класса оказался лишь на 69 месте рейтинга с показателем 6,8%. У соседней Республики Алтай результат выше – 61 место, 8,1% среднего класса.

Последние пять строк рейтинга занимают республики Серверного Кавказа – это Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия.