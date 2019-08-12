О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Доля среднего класса в Алтайском крае не дотягивает и до 7% населения

Новости
86
0

Доля среднего класса в Алтайском крае не дотягивает даже до 7% от общей численности населения региона – по данному показателю субъект находится на 69 месте.

Такие данные приводит РИА Новости на основании проведенного исследования. Общефедеральная тенденция такова, что доля жителей, которых можно отнести к среднему классу, в 71 регионе России не превышает 20% от общей численности населения.

Исследование проводилось на основе информации Росстата, а под категорией «средний класс» подразумевались семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи. При этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневных расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточным минимумов на человека.

«Зарплата Шредингера»: алтайский ученый рассказал о парадоксах официальной статистики

«Зарплата Шредингера»: алтайский ученый рассказал о парадоксах официальной статистики

Новости

Новосибирскстат опубликовал данные о средней зарплате по регионам СФО за январь-май 2019 года

2443

Замер заработных плат производился на основе данных по уровню зарплат за 12 месяцев с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года.

Исходя из полученных цифр, в целом в России среди семей, где есть хотя бы один работающий человек, к среднему классу можно отнести 14,2%.

Лидерами рейтинга оказались Ямало-Ненецкий автономный округ, где к среднему классу можно отнести 45% семей. На втором месте по данному показателю оказались Магаданская область (34,5% среднего класса) и Чукотский автономный округ (33,8% среднего класса).

По итогам января зарплата в Алтайском крае рухнула на 25%

По итогам января зарплата в Алтайском крае рухнула на 25%

Новости

За первый месяц наступившего года она составила 23 941 рубль

2383

Алтайский же край по доле среднего класса оказался лишь на 69 месте рейтинга с показателем 6,8%. У соседней Республики Алтай результат выше – 61 место, 8,1% среднего класса.

Последние пять строк рейтинга занимают республики Серверного Кавказа – это Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия.

Алтайский край стал единственным регионом Сибири, где зарплаты не дотягивают до 30 тысяч

Алтайский край стал единственным регионом Сибири, где зарплаты не дотягивают до 30 тысяч

Новости

Алтайский край единственный регион из 10, где величина среднемесячного заработка не достигла 30 тысяч рублей

448

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: sdelanounih.ru