Жители Сибири стали меньше тратить в магазинах

Новости 12.08.2019 19:30 207

Согласно исследованию холдинга «Ромир», в июле стоимость среднего чека за один поход в магазин упала до 546 рублей. Еще в июне она была на 10 рублей больше, пишут РИА Новости.

«Это самое низкое значение индекса с августа 2018 года, когда средний чек составлял 537 рублей», - говорится в исследовании.

Таким образом, утверждают авторы исследования, сокращение среднего чека в июле связано в первую очередь с сезонным фактором.

«За счет удешевления овощей и фруктов и размер среднего чека пошел на спад. Также внесли свой вклад и урожаи с собственных приусадебных хозяйств», - сказал президент «Ромира» Андрей Милехин. По сравнению с июлем прошлого года показатель вырос на 3,6%.

Наибольшее снижение величины среднего чека по сравнению с июнем наблюдается на Северо-Западе - на 3,2 процента (до 598 руб.), на Урале и в Сибири - на 3,1% в обоих случаях, до 559 рублей и до 462 рублей соответственно. В Приволжском округе средний чек сократился на 2,3% (до 496 рублей), в Центральном и Южном округах - на 1% в каждом случае (до 601 рубля и до 574 рублей соответственно).

Реальность или погрешность? Эксперт прокомментировал показатели инфляции в Алтайском крае Новости 12.08.2019 11:40 По данным Росстата, инфляция за июль в России составила 0,2%, по сравнению с предыдущим месяцем. В Алтайском крае этот показатель вдвое выше 667

К слову, в июле средний чек увеличился по сравнению с июнем только в Дальневосточном федеральном округе (на 3,5%, до 650 рублей).

Для справки, исследование «Ромира» основано на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тысяч человек. Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу исследования.