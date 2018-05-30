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Объявлен тендер на строительство подъезда к бийскому туркластеру «Золотые ворота»

Новости
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Сегодня начался прием заявок от желающих поучаствовать в торгах за право строительства дороги к бийскому туркластеру «Золотые ворота», создание которого буксовало шесть лет. Начальная цена тендера составляет 18,1 млн рублей. Прием заявок на участие в аукционе продлится до 20 августа, сами торги состоятся в этот же день.

Ранее «Политсибру» писал, что к 2018 году на въезде в Бийск на 50 гектарах земли должны были появиться автосервисы, гостиницы, кафе и рестораны, скверы, торговые комплексы и другие объекты. В проект вложено 261 млн рублей из федерального бюджета, 44,7 млн рублей из бюджетов края и города, а также 131 млн рублей частных средств. Однако данным амбициозным планам не суждено было сбыться.

Инфраструктуру &laquo;Золотых ворот&raquo; в Бийске хотят использовать под другой проект

Инфраструктуру «Золотых ворот» в Бийске хотят использовать под другой проект

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В 2012 году компания «Автотуристический кластер «Золотые ворота» взялась за проектирование и строительство туробъектов, однако спустя год работы так и не начались. В 2016 году на площадке был возведен фундамент комплекса «Горная страна», после чего объект был заморожен в связи с отсутствием у инвестора средств на его достройку. В 2018 году строительство продолжилось, однако другие инвесторы не спешили присоединяться к проекту.

Ситуация изменилась в начале текущего года, после того, как администрация Бийска подписала соглашение с семью инвесторами, готовыми вложить в создание кластера почти 2 млрд рублей. Мэрия, в свою очередь, взяла на себя формирование подъездных путей к территории, на которой будут располагаться туристические объекты. Деньги выделены из бийского бюджета, при участии краевых средств.

«Призрачный» бийский туркластер «Золотые ворота» получит 1,9 млрд рублей

«Призрачный» бийский туркластер «Золотые ворота» получит 1,9 млрд рублей

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Соглашение администрация Бийска подписала с семью инвесторами

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В техническом задании размещенного сегодня тендера фигурируют следующие параметры планируемой дороги:

  • Строительная длина – 300 м;
  • Число полос движения – 3 шт;
  • Ширина полосы движения – 3,5 м;
  • Ширина проезжей части – 10,5 м;                
  • Ширина обочин: 2 по 3 м

Кроме того, подрядчик должен будет установить дорожные знаки, фонари, сигнальные столбики и прочие необходимые элементы.

Автор: Максим Стрелковский

Фото: welcometoaltai.ru