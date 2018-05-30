Объявлен тендер на строительство подъезда к бийскому туркластеру «Золотые ворота»

Новости 12.08.2019 15:50 116

Сегодня начался прием заявок от желающих поучаствовать в торгах за право строительства дороги к бийскому туркластеру «Золотые ворота», создание которого буксовало шесть лет. Начальная цена тендера составляет 18,1 млн рублей. Прием заявок на участие в аукционе продлится до 20 августа, сами торги состоятся в этот же день.

Ранее «Политсибру» писал, что к 2018 году на въезде в Бийск на 50 гектарах земли должны были появиться автосервисы, гостиницы, кафе и рестораны, скверы, торговые комплексы и другие объекты. В проект вложено 261 млн рублей из федерального бюджета, 44,7 млн рублей из бюджетов края и города, а также 131 млн рублей частных средств. Однако данным амбициозным планам не суждено было сбыться.

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В 2012 году компания «Автотуристический кластер «Золотые ворота» взялась за проектирование и строительство туробъектов, однако спустя год работы так и не начались. В 2016 году на площадке был возведен фундамент комплекса «Горная страна», после чего объект был заморожен в связи с отсутствием у инвестора средств на его достройку. В 2018 году строительство продолжилось, однако другие инвесторы не спешили присоединяться к проекту.

Ситуация изменилась в начале текущего года, после того, как администрация Бийска подписала соглашение с семью инвесторами, готовыми вложить в создание кластера почти 2 млрд рублей. Мэрия, в свою очередь, взяла на себя формирование подъездных путей к территории, на которой будут располагаться туристические объекты. Деньги выделены из бийского бюджета, при участии краевых средств.

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В техническом задании размещенного сегодня тендера фигурируют следующие параметры планируемой дороги:

Строительная длина – 300 м;

Число полос движения – 3 шт;

Ширина полосы движения – 3,5 м;

Ширина проезжей части – 10,5 м;

Ширина обочин: 2 по 3 м

Кроме того, подрядчик должен будет установить дорожные знаки, фонари, сигнальные столбики и прочие необходимые элементы.