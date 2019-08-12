Жителя Барнаула оштрафовали за торговлю «шпионскими» очками

Новости 12.08.2019 16:30 42

50-летнего барнаульца признали виновным в незаконной торговле специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, сообщает СУ СК России по краю.

Отмечается, что осенью 2018 года осужденный предложил одному из бизнесменов приобрести имеющиеся у него технические устройства, изготовленные в виде бытовых приборов, с помощью которых можно записывать аудио- и видеоинформацию.

«Указанные устройства были изготовлены в виде затемненных очков, противопожарной сигнализации, а также различных брелоков, которые можно ежедневно носить с собой, не привлекая внимания третьих лиц», - говорится в сообщении Следкома.

По сей видимости, мужчина увлекался электроникой и радиотехникой. Данные устройства имели встроенный диктофон и видеокамеру, которые сложно заметить. При этом мужчина не имел лицензии на осуществление деятельности по реализации и приобретению в целях продажи современной спецтехники.

Реализовать до конца преступный умысел на сбыт технических средств осужденному не удалось, так как после получения денежных средств он был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю.

Барнаулец свою вину признал в полном объеме. Суд приговорил его к штрафу в размере 30 тысяч рублей.