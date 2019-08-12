Фестиваль фермерской еды «СВОЕ» впервые пройдет в Барнауле

Новости 12.08.2019 15:10 53

17 и 18 августа 2019 года фестиваль фермерской еды «СВОЁ» пройдет в Барнауле. Всероссийский фестиваль фермерской еды «Свое» проводится с 2017 года и впервые география фестиваля расширилась - фестиваль перешагнул за Урал. Идейным вдохновителем и главным организатором фестиваля в Барнауле является АО «Россельхозбанк» при активной поддержке Правительства Алтайского края и администрации города Барнаула.

В течение двух дней фестиваля фермеры Алтайского края, Республики Алтай и соседних регионов представят свою продукцию. На ярмарке будет представлена свежая молочная и мясная продукция, охлажденная рыба, мед нового урожая, овощи и фрукты, сыр, кондитерские изделия

Для каждого из дней подготовлена насыщенная программа, как для взрослых, так и для детей. Малыши и их родители смогут посетить мини - зоопарк и детскую зону, принять участие в самых разнообразных мастер-классах.

Для гостей фестиваля выступят лучшие коллективы Алтайского края.

Еда, музыка, развлечения и, разумеется, отличное настроение гарантированы каждому, кто посетит в эти дни площадь им. Сахарова. Время работы фестиваля – с 10.00 до 20.00. Вход свободный.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.