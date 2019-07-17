Стало известно, кто займется проектированием новой набережной Барнаулки

Новости 12.08.2019 14:00 178

Компания «Сибгеострой» выиграла аукцион на право проведения работ по проектированию набережной Барнаулки в краевом центре. Работы обойдутся бюджету города в 7,7 млн рублей.

Аукцион на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной документации завершился 12 августа. Всего заявки на конкурс подали две компании – «Сибгеострой» и «Архи групп». Оценивались такие показатели, как квалификация и штат сотрудников, опыт проведения аналогичных работ, наличие техники и др.

В итоге «Сибгеострой» получил 36,8 баллов из 100, тогда как его конкурент только 6,4. Победитель конкурса должен разработать эскизный проект набережной и согласовать с мэрией.

Проект набережной Барнаулки обойдется почти в 8 млн рублей Новости 17.07.2019 7:10 Общая протяженность береговой линии будет составлять 2,2 км 1121

Все это проектировщики обязуются выполнить не позднее, чем через 10 месяцев со дня заключения контракта. Обращает на себя внимание, что победителю тендера необходимо запроектировать линию наружного освещения набережной, а также предусмотреть видеонаблюдение по всему периметру объекта.

Напомним, общая протяженность береговой линии ориентировочно будет составлять 2,2 км. Участок строительства - от устья реки Барнаулки до проспекта Красноармейского. Судя по техническому заданию, здесь появится три моста, длина которых около 30 м и ширина 3,5 м.

При оптимальных раскладах строительство набережной может начаться в конце 2020 года.