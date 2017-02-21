В деятельность центральной больницы Бийска вмешалось УФАС

Новости 12.08.2019 14:15 115

В конце минувшей недели завершился аукцион на обслуживание медицинской техники в Центральной городской больнице Бийска. Начальная цена тендера – 3,7 млн рублей, за получение контракта боролись ООО «Элсиб» и ЗАО «Медстандарт-сервис».

Стоимость ЗАО «Медстандарт-сервис» оценивается в 0,9 млн рублей. Бенефициаром указан Михаил Жуков – барнаульский фотохудожник, бывший совладелец компании «Алтай-Хэдхантинг». Он числится владельцем и совладельцем еще нескольких медицинских компаний, стоимостью от 1 до 60 млн рублей.

Торги состоялись еще 11 июля, более низкую цену (3,58 млн рублей) предложило ООО «Элсиб», тогда как «Медстандарт-сервис» остановился на 3,60 млн рублей. 16 июля ЦГБ запросила у «Элсиб» документы, подтверждающие квалификацию сотрудников фирмы, 24 июля эти подтверждения были предоставлены. На следующий день ЦГБ уведомила «Элсиб» о том, что в заключении контракта компании будет отказано. Протокол об отказе размещен на сайте госзакупок 29 июля.

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«Элсиб» обратилось с жалобой к антимонопольщикам. Итоги рассмотрения еще не опубликованы, однако источник «Политсибру» сообщил, что жалоба удовлетворена и контракт будет заключен с «Элсиб».

Стоимость ООО «Элсиб» оценивается в 88 млн рублей. Директор – Илья Леснов. В 2015 году он занимался ликвидацией СК «Радиус», в число совладельцев которой входил Владимир Шмелев, возглавлявший компанию «Восточный альянс», выигравшую 918 госконтрактов. По данным СМИ в 2016 году фирма спонсировала «Единую Россию», которой перечислила 1,5 млн рублей. Интересно, что самым крупным спонсором «Единой России» из Алтайского края в том же году стало ООО «Хирон», также занимавшееся поставками медтехники госучреждениям (1761 заключенный госконтракт).