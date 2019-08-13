«Он тогда работал в другом месте»: адвокаты Белобородова нашли новые ошибки у следствия

Новости 13.08.2019 7:10 1036

Центральный районный суд Барнаула продолжает рассматривать дело бывшего управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края Алексея Белобородова. Его обвиняют в получении взятки и растрате.

На заседании в понедельник, 12 августа, проводили допрос свидетеля. Им оказался главный инженер компании «Ремстрой». На прошлом процессе зачитывались его показания следователю.

Адвокаты Белобородова Олег Горохов и Виктор Чумаков допрашивали главного инженера по изложенным фактам. В итоге, по их словам, был обнаружен целый ряд противоречий, о которых они рассказали «Политсибру».

«Главный инженер «Ремстрой» пояснил нам, что знает все со слов Фоканова (директор компании - прим. ред.), но фамилию Белобородова ему никто не называл. Протокол изобилует «описками и приписками», что какие-то показания он давал, а какие-то не давал. Грубо говоря, то, что в показаниях записывал следователь, основано на предположениях, либо вообще сказано не было. Например, есть ряд отсылок, начинающихся с фразы «Белобородов сказал, сделал или дал указание», а сейчас на суде выясняется, что все это ему известно со слов директора «Ремстрой» Фоканова, который о Белобородове ничего не говорил», - сказал Горохов.

Также, по словам Олега Горохова, есть момент в протоколе, где говорится, что Белобородов для получения взятки совершил ряд определенных действий. На следующей странице того же протокола написано, что Белобородов этих действий не совершал и фактически даже не мог совершить. Это не единственные противоречия в протоколе.

Дело Белобородова: почему свидетели отказываются от своих показаний? Новости 11.07.2019 9:20 Очередное заседание по делу Алексея Белобородова прошло накануне в Центральном районном суде Барнаула 1551

Второй адвокат Белобородова, Виктор Чумаков, обращает внимание на противоречия в проектно-сметной документации, а именно в размере плитки и ее замене на другой материал.

«Можно увидеть, что вред бюджету не был нанесен, так как замена одного материала на другой не привела к дополнительным расходам. Проблема в том, что ошибка в смете, где указаны работы за гранитные плиты, а использованный материал указан – мрамор, а применили вообще травертин. Это не привело к удорожанию проекта. Кроме того, смета была составлена в 2012 году, а Белобородов тогда еще не занимал свою должность. Он пришел работать в администрацию губернатора только в 2013 году», - объяснил Чумаков.

Напомним, что следствие началось в ноябре 2017 года. Тогда Белобородова отстранили от должности, без увольнения. Спустя несколько месяцев на тот момент врио главы региона Виктор Томенко распорядился уволить чиновника. Чуть позже появилась информация о втором уголовном деле и аресте бывшего управделами.

Как сообщает СК, в 2013 году Белобородов заключил ряд договоров и соглашений на выполнение работ по реконструкции, ремонту и строительству зданий и объектов в Алтайском крае со своим знакомым предпринимателем Евгением Фокановым. В качестве награды, с 2013 по 2016 годы Белобородов получил от Фоканова ряд услуг по строительству и ремонту коттеджей, принадлежащих первому.

По данными следствия, стройматериалов и услуг было предоставлено на более 3,6 млн рублей. Также в 2013 и 2015 годах Алексей Белобородов предположительно при пособничестве директора ООО «Ремстрой» Фоканова похитил около 32 млн рублей. Следователи утверждают, что эти средства переводились за работы по строительству и ремонту объектов, а также благоустройству территорий, подведомственных Управлению делами администрации края. Однако вопрос о том, проводились ли действительно работы или осуществлялись по завышенной стоимости остается открытым.

Между тем бизнесмен Евгений Фоканов согласился сотрудничать со следствием. Суд признал его виновным и приговорил к трем годам условно с испытательным сроком на четыре года и штрафу в размере 300 тысяч рублей.

Белобородов своей вины не признает. Сейчас он находится под домашним арестом.