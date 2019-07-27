Пострадавших от наводнения детей из Иркутской области привезли на отдых в «лесной ад»

Новости 12.08.2019 14:50 110

Дети из города Нижнеудинска в Иркутской области, который пострадал от наводнения, направили на отдых в Рязанскую область, но условия размещения школьников в центре «Лесная сказка» в оказались настолько ужасными, что лагерь уже прозвали «лесным адом».

В связи с обращениями родителей детей, которые оказались в этой ситуации, прокуратура Рязанской области начала проверку в детском оздоровительно-образовательном центре «Лесная сказка».

«Установлено, что утром 09 августа 2019 года в ООО «ДООЦ «Лесная сказка» из Иркутской области прибыло 179 детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, а также 12 сопровождающих их взрослых лиц. Прокурорской проверкой с участием специалиста ТО Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в ООО "ДООЦ «Лесная сказка" выявлены нарушения требований Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации” и Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". В частности, установлено, что допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей, а также к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Преподаватель нижнеудинской школы №12 Людмила Булавина, делясь впечатлениями от произошедшего, рассказала ГТРК Иркутск следующее: «Знаете, идет волна цунами, хватаешь детей, бежишь куда-то, чтобы хотя бы найти крышу над головой. Хоть какую-то ночлежку. Вот такие же условия, получается, нам предоставили. Ммне родители написали: «Вы нас, Людмила Анатольевна, везли в «Лесную сказку», а привезли в «лесной ад».

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В отношении директора центра возбуждено дело об административном правонарушении, а также внесено представление руководителю регионального Управления Роспотребнадзора.

Следует отметить, что решение о том, чтобы отправить детей на отдых из пережившей наводнение Иркутской области, принималось федеральными и региональными властями.