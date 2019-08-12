Видеоблогер снимает ролики о заброшенных памятниках Бийска

Новости 12.08.2019 13:45 92

Видеоблогер из Бийска Геннадий Печенькин снимает ролики об исторической архитектуре своего города. В его видеообзорах - пассаж Андрея Фирсова, здание Александра Второва, особняк купца Василия Кричевцева. Среди интернет-пользователей блогер-сталкер нашел много поддержки.

По словам Печенькина, большая часть горожан не интересуется историческим наследием Бийска. «Людям не интересна архитектура. Я заметил, что эта тема волнует 2-3%. В основном местные жители обращают внимание на дороги. Если начнешь снимать ролики про «дырявые» дороги, то сразу пойдут просмотры и лайки», - отметил блогер.

Перед съемками каждого ролика Геннадий изучает историю архитектурного памятника, ищет людей, которые могут легально пустить на территорию заброшенного здания, сообщает ГТРК «Алтай».

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К примеру, блогера беспокоит судьба пассажа Андрея Фирсова. Он всегда возвращается к историческому памятнику, ведь здесь всегда можно найти что-то новое. Четыре года назад здание из городской собственности передали в частные руки. Инвестор должен был полностью отреставрировать объект, но пока работы так и не начались. Поговаривают, что инвестор из-за финансовых проблем готов вернуть пассаж в муниципальную собственность города.

Главный посыл роликов Геннадия Печенькина – исторические усадьбы Бийска должны быть спасены от забвения и разрушения.