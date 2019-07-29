Алтайский край во власти аномальной жары: объявлено штормовое предупреждение

Новости 12.08.2019 13:05 110

Штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды вновь объявлено в Алтайском крае, говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

«В Алтайском крае в период с 12 по 16 августа местами ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха +30 градусов и выше», - указывают синоптики.

Кроме того, в сообщении Алтайского ЦГМС также говорится, что в период с 13 по 16 августа в большинстве районов сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости), местами высокая пожароопасность (4 класс горимости).

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Напомним, что жаркая погода держится в регионе уже третью неделю. В этой связи в регионе уже объявлялось штормовое предупреждение из-за высоких температур воздуха.