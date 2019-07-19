Реальность или погрешность? Эксперт прокомментировал показатели инфляции в Алтайском крае

Новости 12.08.2019 11:40 310

По данным Росстата, июльская инфляция в России составила 0,2%, а с начала года - 2,7%. В Алтайском крае месячный индекс цен оказался вдвое выше, а за январь-июль включительно - 2,9%.

Обращает на себя внимание тот факт, что индекс цен на продовольственные товары в регионе не изменился, тогда как по стране наблюдалось сезонное удешевление продуктов питания – на 0,3% относительно июня. В Алтайском крае продукты дешевели на 0,4%, но это было в прошлом месяце.

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«Политсибру» обратился с просьбой прокомментировать эти показатели к кандидату экономических наук, доценту Финансового университета при правительстве России Анатолию Ижболдину-Кронбергу. По мнению экономиста, данные колебания происходят в пределах статистической погрешности и никакими макроэкономическими трендами не обусловлены.

«Общий инфляционный вектор стабилен, инфляция не снижается и снижаться без проведения в целенаправленной государственной политики не будет. Сейчас применяются монетарные инструменты, но они уже толком не работают – понижение инфляции даже на 0,1% дается с большим трудом. Поэтому такие изменения и подаются как достижения, хотя в действительности эти десятые доли несущественны и могут зависеть попросту от методики подсчета».

Также Ижболдин-Кронберг отметил, что инфляция во многом зависит от тарифов ЖКХ, находящихся в начале ценовой цепочки, а они не снижаются. Его слова подтверждаются данными Алтайкрайстата, согласно которым услуги в крае подорожали на 4,1 % по сравнению с прошлым годом и на 1,3 % по сравнению с июнем текущего.