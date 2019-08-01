Как обманутые дольщики Барнаула стали жертвами шестилетнего долгостроя

Новости 12.08.2019 11:10 101

Участники долевого строительства многоэтажного дома по проезду Канатному, 46 «Б» в Барнауле находятся «в плену» проблемной высотки уже шесть лет. За это время положение и без того обманутых людей стало только хуже. Редакция «ТОЛКа» разобралась в перипетиях этой запутанной ситуации.

С чего все началось?

Напомним, указанное здание возводило ООО «Сибирь Звезда», которое еще с 2014 года испытывало серьезные проблемы.

Как позже установил суд, с июля 2013 года по ноябрь 2014 года директор компании «Сибирь Звезда» обманом выманил у 56 человек свыше 102 млн рублей. Строительство было прекращено на начальном этапе.

Индустриальный районный суд Барнаула признал директора ООО «Сибирь Звезда» виновным и приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 530 тысяч рублей.

Так, недостроенный дом с торгов продали компании «Строительная инициатива» за 4 млн 860,5 тыс. рублей. Эти деньги поделили между обманутыми дольщиками. С 1 млн вложенных средств люди получили по 50 тысяч рублей.

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Зыбкая надежда

В конце 2017 года в региональное законодательство были внесены поправки, согласно которым пострадавшие дольщики получили надежду на предоставление бесплатных земельных участков. Для этого нужно было выполнить два условия. Во-первых, застройщик должен быть официально признан банкротом, что в принципе и произошло со строительной компанией «Сибирь Звезда», во-вторых, если участникам долевого строительства компенсировали менее 30% от вложенных средств.

Ранее министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев высказался, что у региона нет возможности решать проблему таким образом. Министр подчеркнул, что принятые меры следует воспринимать как форму социальной поддержки.

В настоящее время комитет по строительству и архитектуре Барнаула продолжает принимать заявления от дольщиков «Сибирь Звезда» для постановки на учет для бесплатного получения земельных участков. Но многие дольщики уже получили отказ.

По словам эксперта, не все участники долевого строительства в проезде Канатном могут встать на учет для бесплатного получения земельных участков. Одна часть дольщиков включена в реестр кредиторов в деле о банкротстве застройщика, другая часть решением суда признана пострадавшей от действий руководителя строительной компании «Сибирь Звезда».

Что касается тех дольщиков, кто уже стоит в очереди на получение земельных участков, здесь тоже не все так просто. На текущий момент в этой очереди состоит более 5 тысяч человек, и это не только те люди, которые пострадали от участия в долевом строительстве. По большому счету очередь не двигается из-за отсутствия финансирования инфраструктуры земельных участков.

Кроме того, приоритет в этой очереди отдается многодетным семьям, которые по ряду других законов также могут претендовать на получение земельных участков. У обманутых дольщиков в этом отношении преимуществ нет, и это еще одна существенная загвоздка.

Печальные примеры

Сейчас Антонине Петровне 82 года. Раньше пенсионерка жила в районе Нового рынка.

Постоянный шум и загазованность настолько утомили женщину, что она всерьез задумалась о переезде. Когда узнала о намечающейся стройке в экологически чистом районе города, решила продать свою квартиру, а вырученные деньги вложить в новое жилье.

Продав квартиру, пенсионерка долгое время жила в деревне. Стоит ли описывать переживания женщины, когда она узнала о том, что стройка прекратилась, толком не начавшись. Несколько раз доходило до вызова скорой помощи.

Вместо улучшения жилищных условий Антонина Петровна вынуждена ютиться в небольшой комнате площадью 13 кв. метров.

Еще одна обманутая дольщица – Наталья. Она также мечтала жить рядом с лесом. Женщина вложила в строящееся жилье 1 млн 100 тысяч рублей. На тот момент это были все ее сбережения. В ожидании нового жилья она вместе с ребенком скиталась по съемным квартирам, а сейчас львиную долю своих доходов тратит на ипотеку.

Всего в этой печальной ситуации оказались 46 человек.