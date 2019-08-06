Число пострадавших от взрывов под Ачинском превысило 30 человек

Новости 12.08.2019 10:20 154

Количество пострадавших в результате взрывов на военном складе под Ачинском в Красноярском крае превысило 30 человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав, после повторных взрывов медпомощь оказали 17 гражданам. Отмечается, что всего после повторных взрывов под Ачинском были госпитализированы шесть человек.

При первых взрывах на складе, произошедших, 5 августа, пострадали 14 человек, один из которых погиб. Таким образом, общее число пострадавших при взрывах под Ачинском составило 31 человек.

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Отметим, что после ЧП, случившегося 5 августа, в Ачинском районе было эвакуировано более 16 тысяч человек. Домой они вернулись спустя одни-два дня, но затем произошли новые взрывы.

В связи с произошедшим на военном складе было возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.