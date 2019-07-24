Засуха в 15 районах Алтайского края может привести к введению режима ЧС

Новости 12.08.2019 10:45 288

Представители власти Алтайского края заявили о готовности введения режима ЧС регионального характера в случае, если засуха в 15 районах края приведет к убыткам более 485 млн рублей. Об этом сообщил вице-губернатор Александр Лукьянов во время юбилейного собрания Союза фермеров региона, передает ТАСС.

По его словам, в ряде хозяйств степной зоны урожай пшеницы из-за отсутствия дождей упал в 10 раз по сравнению с прошлым годом - до 3-4 центнеров с гектара.

«Есть по 15 районам в степной части края поручение губернатора – отработать на возможность введения режима ЧС. Взять к примеру хозяйство Гросса, который в прошлом году получал более 30 центнеров с гектара - я думаю, в этом году на некоторых полях будет 3-4 центнера с гектара, в 10 раз меньше. Сейчас районы отрабатывают, смотрят, какая складывается картина, нужно будет подсчитать все, а потом принимать решение. Надо подсчитать убыток - если он составит не менее 485 (по 15 районам), тогда это регионального значения ЧС», - сказал Лукьянов.

Он дал понять, что в случае таких убытков Алтайский край будет вынужден выходить на Минсельхоз России для проработки вопроса о возможности компенсации потерь, хотя бы частичных. На этой неделе с главами проблемных районов будет проведено селекторное совещание.

Засуха в ряде районов Алтайского края может привести к потерям урожая Новости 24.07.2019 11:30 Ученые АлтГУ прогнозируют дальнейшее иссушение почвы в четырех районах Алтайского края 790

Уровень проблем подтверждают и сами аграрии. Инженер ООО «КФХ«Партнер» Никита Кожанов говорит, что его хозяйство, расположенное в Михайловском районе на территории Кулундинской степи, в этом году может дать урожай только 10 центнеров с гектара.

«На момент образования колоса у нас почти месяц не было осадков, была жара. Технология, которую мы используем, - минимальная обработка почвы и посевов как-то помогла спасти ситуацию, полностью потери урожая не будет, но сокращение все равно будет. Запасы зерна с прошлого года были хорошие, но они, как правило, нивелируются к моменту посевной», - пояснил Кожанов.

Однако он пояснил, что во многих хозяйствах такой расклад был предусмотрен, поэтому культуры и сорта были подобраны разнообразные с учетом их способности более устойчиво переносить засуху. Также идут работы над восстановлением системы орошения, разрушенной в 90-е годы XX века. На сегодняшний день там орошают 160 га посевов и планируют ввести орошение еще 100 га.

Несмотря на очевидные сложности, во многих степных районах ситуация гораздо лучше. Например глава КФХ из Косихинского района Анатолий Иванов рассказал, что уже сделал пробный намолот с 250 гектаров и урожайность там уже 55-56 центнеров с гектара. Однако высокий урожай тоже стал проблемой из-за отсутствия мест для его хранения.

«Вокруг Косихинского района нет нормальных элеваторов, где можно было бы хранить зерно. Мы не знаем куда его сейчас реализовывать. Чтобы нормально отправлять его за границу, нужно иметь сертифицированные элеваторы для хранения. Нужно привлекать в эту зону нормальных инвесторов, которые могут работать за границей», - заявил руководитель КФХ.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал понять, что власти планируют оказывать поддержку местным аграриям и продумывают для этого различные варианты. Формы поддержки, по его словам, будут разные, в том числе основаны на национальных проектах.

Министр сельского хозяйства дал прогноз на урожай в Алтайском крае Новости 25.06.2019 18:30 По словам министра, осадки в июне могут быть причиной благоприятного прогноза 290

Уже в этом году проводятся мероприятия, связанные с запуском и поддержкой агростартапов, потребкооперативы в рамках нацпроекта уже получают поддержку в этом году.

Также власти края занимаются вопросами экспорта - вопросы о развитии этого направления прорабатываются на федеральном уровне.

Посевная площадь в Алтайском крае в 2019 году составила 5,3 млн гектаров (выше показателей прошлого года на 130 тыс. га). Регион обладает самой большой пашней в России - более 6,5 млн на. Средняя урожайность зерновых в аграрном сезоне 2018 года - около 16 центнеров с гектаров, всего собрано 5,3 млн тонн урожая.