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Сезон активности клещей заканчивается в Алтайском крае

Новости
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За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 93 жителя Алтайского края. Как правило, длится эпидсезон до сентября.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, с жалобами на присасывание клещей с начала сезона активности (с 25 марта) обратилось 10603 человека, из них 3492 ребенка в возрасте до 14 лет. В Барнауле с начала эпидемиологического сезона зарегистрированы 3463 человека, пострадавших от присасывания клещей, в том числе 614 детей.

За прошедший эпидсезон было зарегистрировано 21 случай заболевания клещевым энцефалитом, среди заболевших – пять детей в возрасте до 14 лет.

«Больных с тяжелой формой заболевания на сегодняшний день не зарегистрировано. Все заболевшие не были привиты против клещевого энцефалита и не обращались в медицинские организации для решения вопроса о введении иммуноглобулина», - говорится на сайте ведомства.

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Автор: Политсиб.ру