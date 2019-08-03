В Барнауле на городском пляже утонул мужчина – очевидцы

Новости 12.08.2019 8:15 109

В Барнауле в минувшие выходные на городском пляже утонул мужчина. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. Обстоятельства трагедии на данный момент неизвестны.

Отметим, это произошло на многолюдном пляже. В Сети очевидцы рассказали, что мужчина поплыл до маленького острова, а «когда устал», перевернулся на спину.

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«Перед ним поплыл катер, человек скрылся под водой и не всплыл», – прокомментировали ЧП в популярном паблике «Инцидент Барнаул».

Очевидец утверждает, что мужчина находился в нетрезвом состоянии. Между тем барнаульцы обращают внимание на то, что катера иногда создают проблемы отдыхающим, проплывая слишком близко к людям, которые купаются в реке.