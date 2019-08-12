Алтайский СПИД-центр провел семинар по предупреждению профессионального заражения ВИЧ

Новости 12.08.2019 9:05 104

В КГБУЗ «Курьинская центральная районная больница» (ЦРБ) состоялся выездной семинар по профилактике профессионального заражения ВИЧ. Мероприятие провели специалисты Рубцовского филиала Алтайского краевого центра СПИД - зав. отделом клинической эпидемиологии Вдовиченко Елена Николаевна, зав. отделом профилактики Епанщинцева Маргарита Вениаминовна, зав. лечебным отделом Журавченко Анна Евгеньевна.

До сведения медицинского персонала ЦРБ доведена информация об эпидемиологической ситуации в Алтайском крае, РММО, Курьинском районе, приоритетных направлениях работы по исполнению основных плановых показателей Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу. Одним из таких направлений работы является проведение мероприятий по профилактике передачи ВИЧ от матери к ребенку, данному вопросу было уделено особое внимание. Проведено обсуждение этапов оказания специализированной помощи ВИЧ-инфицированным беременным, женщинам из дискордантных пар, детям.

В формате презентации представлены этапы постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции при возникновении аварийной ситуации, с участниками проведено обсуждение основных мер профилактики профессионального заражения ВИЧ медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей.

В семинаре приняли участие 27 специалистов ЦРБ.

За более подробной информацией обращаться в отдел профилактики по тел. (8- 385-57) 6-01-15.