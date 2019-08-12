Эксперты разбираются, кто виноват в срыве строительства экологической тропы на реке Шинок

Новости 12.08.2019 8:45 420

Сегодня судебные эксперты выедут на осмотр экологической тропы в заказнике «Каскад водопадов на реке Шинок», по поводу которой в настоящий момент идет тяжба между КГБУ «Алтайприрода» и ООО «Контракт-Сибирь-Алтай» (КСА), выигравшим тендер на ее обустройство, стоимостью 3 млн рублей.

«Алтайприрода» предъявляет КСА претензии по поводу срыва сроков строительства, которое должно было завершиться до 10 декабря 2018 года. Однако застройщик утверждает, что в срыве сроков виновато само КГБУ.

Каскад водопадов на реке Шинок - один из самых известных природных памятников края, он находится в Солонешенском районе. Высота самого большого из трех водопадов - 70 м.

Истоки конфликта

Несмотря на то, что тендер разыгран в октябре прошлого года, проект обустройства экотропы разрабатывался еще в мае 2018-го и был рассчитан на проведение работ в летнее время. Поскольку его согласование, прохождение экспертиз и прочие формальности затянулись, аукцион состоялся лишь осенью, 8 октября. Соответственно, контракт был заключен еще позже. Таким образом, у строителей осталось всего полтора месяца на выполнение необходимых работ, рассказал "Политсибру" директор КСА Олег Литвинов.

Гладко было на бумаге...

Объем работ, при этом, предстоял обширный: расчистка тропы, установка лавочек, беседок, туалетов, щитов для информационных материалов и прочих элементов благоустройства. В отдельных участках скалы должны были быть вырублены ступеньки. Стоит отметить, что многие работы предполагалось выполнять вручную, включая подъем части материала, поскольку из-за сложного рельефа не на все участки могла заходить техника.

Дополнительно ситуацию осложнил погодный фактор – из-за холодов усложнилось копание ям, эксплуатация инструмента, потребовались дополнительные расходы на обогрев бытовок. Таким образом, «летний» проект оказался, по сути, неприменим к сложившимся условиям, а стоимость работ значительно превысила сметную.Тем не менее, КСА установили временные строения для сотрудников и приступили к работе. Однако дело забуксовало вновь.

В ходе строительства неоднократно возникала необходимость согласования тех или иных элементов различных конструкций (например, макетов баннеров, табличек и т.п.). КСА направляла в «Алтайприроду» соответствующие запросы, однако ответов на них по неизвестной причине получено не было. Кроме того, обнаружилось, что в смете попросту отсутствуют некоторые пункты, имеющиеся в техническом задании.

Нет, нет и нет

КСА неоднократно приглашало представителей «Алтайприроды» на переговоры и осмотр объекта, но КГБУ данные приглашения проигнорировало. Единственным, кто приезжал на объект, стал егерь (не обладающий в рамках данного дела никакими полномочиями) с фотоаппаратом, сделавший несколько снимков. Зафиксировать выполненные работы «Алтайприрода» также отказалась.

После неудачных попыток достигнуть договоренности с «Алтайприродой», КСА в одностороннем порядке составило акт фиксации выполненных работ, заплатив 48 тысяч рублей за выполнение строительной экспертизы ООО «Агентство оценки», имеющему соответствующую лицензию на подобную деятельность. Экспертиза установила, что фактические затраты КСА на обустройство экотропы составили 3,1 млн рублей.

КСА, получившее от «Алтайприроды» только аванс в размере 890 тысяч рублей, потребовало от КГБУ оплаты выполненных работ. «Алтайприрода» в этом требовании отказала, также как и в просьбе выделить 600 тысяч рублей на оплату труда рабочих, (КСА рассчиталось с сотрудниками из собственных средств). Также «Алтайприрода» отказалась принимать во внимание несоответствие сметы техническому заданию, особенности работы в зимнее время года и другие аргументы, приводимые застройщиком.

Суд

1 апреля «Алтайприрода» обратилась в Арбитражный суд Алтайского края с просьбой о расторжении контракта с КСА и взысканием с фирмы 1,2 млн рублей (аванс+неустойка). 14 мая КСА подало встречный иск о взыскании с «Алтайприроды» 3,1 млн рублей.

В настоящий момент производство по делу приостановлено, оно возобновится после завершения судебной экспертизы, перед которой поставлена задача проверить выводы, сделанные независимыми оценщиками.

«Алтайприрода» отказалась принимать объект на баланс, КСА на данный момент осуществляет его охрану за собственный счет.