Алтайские ученые рассказали о полезных свойствах маточного молочка

Новости 12.08.2019 12:55 99

Среди всех продуктов пчеловодства наиболее популярным принято считать мед. Однако есть еще несколько не только полезных, но и по-настоящему уникальных пчелопродуктов, которые способны удивить не только своими характеристиками и многокомпонентным составом, но и степенью полезного воздействия на человеческий организм.

Маточное молочко признано одним из особенно эффективных натуральных продуктов пчеловодства, который справляется со множеством заболеваний, ускоряет процесс восстановления после перенесенных болезней и является отличным профилактическим средством. В состав молочка входит много биологически активных веществ - ферменты, витамины, аминокислоты, гормоны, нуклеиновые кислоты и т. д.

Из органических кислот наибольшее значение имеют деценовая кислота и ее производные. Они являются основными бактерицидными компонентами молочка, действующими на 15 штаммовбактерий. Количество этих кислот - показатель качества молочка. Главной особенностью деценовых кислот является ярко-выраженный противовирусный эффект. Эти соединения могут уничтожить практически любую инфекцию.

Маточное молочко очень чувствительно к воздействию света, температуры, влажности, механических и химических факторов, вследствие чего инактивируется часть биологически активных веществ. При хранении в тепле и на свету структура маточного молочка заметно изменяется. Его цвет становится более темным, поверхность подсыхает, начинается коагуляция белков, образуются хлопья, при более продолжительном хранении появляется запах гниения.

Повышенная температура и свет влияют на распад деценовых кислот, вследствие чего бактерицидные свойства молочка и его флуоресценция заметно снижаются. Достоверно проверить качество маточного молочка, в частности на количество деценовых кислот можно только в лабораторных условиях.

ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» имеет соответствующую аккредитацию, все методы отработаны и пользуются большим спросом.