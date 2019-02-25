Число тяжких преступлений резко выросло в Алтайском крае

Новости 12.08.2019 7:40 201

За первое полугодие 2019 года в Алтайском крае было зарегистрировано на 3,3% меньше преступлений, чем за тот же период в 2018 году. В настоящий момент зафиксировано 18766 случаев. Об этом сообщили в региональном СК во время заседания коллегии, где были оглашены промежуточные итоги работы ведомства.

Несмотря на сокращение количества особо тяжких преступлений с 800 до 760, число тяжких резко возросло. Если в первом полугодии было 2654 фактов, то теперь их уже 3229.

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Аналогичный период 2018 года был отмечен 79 убийствами, за полгода 2019 года их было 95, из которых восемь не раскрыты. Также стали чаще убивать в состоянии алкогольного опьянения – 72 случая (ранее - 54). Убийство по корыстному мотиву произошли шесть раз (ранее три случая), а убийств двух и более лиц выросло с двух до пяти.

Чаще всего происходят убийства в Барнауле, Бийске и Рубцовске.

Кроме того, 2225 граждан были объявлены в розыск. Нашли почти всех. Не установлено местонахождение только 22 человек. Из 545 объявленных в розыск несовершеннолетних найти удалось всех.

По коррупционным статьям было возбуждено 132 дела, из них 77 передано в суд.