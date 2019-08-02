Фермеры предложили властям Алтайского края контролировать ввоз агрохимикатов

Новости 10.08.2019 19:40 344

В селе Контошино Косихинского района прошло праздничное мероприятие, посвященное 30-летию фермерского движения в России. Его провели на базе фермерского хозяйства Владимира Устинова. Аграрии предложили ввести контроль за ввозом в Россию сельхозхимикатов и их применением.

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По их словам, это необходимо для того, чтобы не допустить на рынок некачественный продукт, который может привести к печальным последствиям. Например, к массовой гибели пчел.

- Нужно контролировать ввоз химических препаратов для сельского хозяйства. Отсутствие денег толкает небольшие хозяйства покупать дешевые и некачественные средства защиты, - цитирует «Интерфакс» главу КФХ Анатолия Иванова.

Фермер считает, что гибель пчел в нескольких районах края произошла именно из-за непроверенной агрохимии. Ранее сообщалось, что гибель пчел зарегистрирована в Алтайском крае в период обработки полей ядохимикатами от сорняков. Всего в регионе 180 тысяч пчелосемей и только 13 тысяч из них находятся в КФХ.

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Напомним, этим летом в нескольких регионах России зафиксировали массовую гибель пчел: Алтайский край, Удмуртия, Марий Эл, Липецкая, Саратовская, Ульяновская, Курская области. В нашем регионе нескольких сотен пчелосемей погибли в семи районах края. Согласно последним данным Минсельхоза, в России в 25 регионах погибло 39,6 тысяч пчелосемей, что составляет 1,3% от их общего количества (3,09 млн пчелосемей).