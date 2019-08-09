Минздрав назвал Алтайский край регионом с самой большой долей беременных

Новости 10.08.2019 19:20 359

Алтайский край побил рекорд по доле беременных россиянок в 2018 году, сообщает Министерство здравоохранения РФ.

- Беременность, роды и послеродовой период на 100 тысяч населения: Алтайский край (19 331), Калининградская область (17 945) Республика Тыва (16 456), - уточнили данные в ведомстве.

Меньше всего беременных женщин фиксировали в Курской, Тюменской и Амурской областях. По данным Минздрава, по итогам 2018 года, в России родились около 1,6 млн детей.

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Добавим, что ранее Росстат опубликовал данным о возрасте деторождения в стране. Большинство женщин рожают первенца в 26 лет, второго ребенка в 30 лет, третьего — в 31 год.