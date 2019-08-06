Мэр Новосибирска застрял на колесе обозрения

В Новосибирске провели пилотный запуск самого высокого за Уралом колеса обозрения. Но неполадки произошли уже при первом пуске. Немного покрутившись, колесо остановилось.
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Остановка длилась несколько минут. В кабинках находились мэр Новосибирска Анатолий Локоть, чиновники горадминистрации и приглашенные журналисты. Все это время им пришлось любоваться красотой города с высоты птичьего полета, сообщает sib.fm. Вскоре колесо запустили.
Официальное открытие колеса ожидают в ближайшие дни. Его высота — 70 метров, оно стоит на набережной Оби. Аттракцион будет работать с 12 часов дня и до полуночи. Стоимость проезда — 300 рублей.
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