Мэр Новосибирска застрял на колесе обозрения

Новости 10.08.2019 19:00 458

В Новосибирске провели пилотный запуск самого высокого за Уралом колеса обозрения. Но неполадки произошли уже при первом пуске. Немного покрутившись, колесо остановилось.

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Остановка длилась несколько минут. В кабинках находились мэр Новосибирска Анатолий Локоть, чиновники горадминистрации и приглашенные журналисты. Все это время им пришлось любоваться красотой города с высоты птичьего полета, сообщает sib.fm. Вскоре колесо запустили.

Официальное открытие колеса ожидают в ближайшие дни. Его высота — 70 метров, оно стоит на набережной Оби. Аттракцион будет работать с 12 часов дня и до полуночи. Стоимость проезда — 300 рублей.