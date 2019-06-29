Алтайские полицейские задержали сожителей, изготавливающих опий

Полицейские с бойцами спецназа задержали двух человек по подозрению в реализации наркотиков в Смоленском районе. Это уроженец города Кургана Казахской ССР 1975 года рождения и уроженка села Новотырышкино Смоленского района Алтайского края 1963 года рождения.
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По предварительным данным, они изготавливали опий для его последующей продажи. Правоохранители задокументировали факты продажи. По каждому из них возбудили уголовные дела по пунктам «а» и «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков».
Сотрудники полиции нашли у них 136 грамм маковой соломы, 0,85 грамма уже приготовленного к продаже раствора ацетилированного опия в одноразовых медицинских шприцах, а также деньги, шприцы и банковские карты, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.