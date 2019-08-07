Жителям Ачинского района запретили собирать грибы и ягоды после взрыва

Новости 10.08.2019 18:00 257

Власти Ачинска сообщили о запрете для местных жителей по сбору грибов и ягод в лесах, которые попадали в зону ЧС. С 9 августа там опять возобновились взрывы возле воинской части.

- На местности работают военные саперы, и пока они не удостоверятся, что окрестная территория безопасна, рекомендовано отказаться от лесных прогулок в районе деревень Каменка, Малый Улуй, поселков Ключи, Горный, Мазульский рудник, село Заворки, - сказано в сообщении властей.

В поселке Каменка, где находится воинская часть, эвакуировали население. В Минобороны уточняют, что детонация случилась из-за грозы и попадания молнии.

Военный эксперт назвал сумму ущерба взрыва в Ачинске Новости 07.08.2019 19:40 Речь может идти о сумме более одного млрд рублей 382

Напомним, взрыв с последующим возгоранием произошел 5 августа на территории воинской части в Ачинском районе. В связи с ЧП на военном объекте в городе была предпринята эвакуация населения. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Согласно информации Следственного комитета, в ходе проводимых погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами произошел пожар. Прибывшая на место происшествия пожарная группа предприняла попытку тушения, однако начался неконтролируемый процесс подрыва боеприпасов. В СКР добавили, что в результате один человек погиб, восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести. При это ранее власти Красноярского края сообщали о 13 пострадавших в результате ЧП.