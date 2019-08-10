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Алтайский край — один из лидеров в стране по заболеваемости

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Алтайский край вошел в число регионов-лидеров с самым больным населением. Такие данные содержатся в статистическом сборнике 2018 года, опубликованном Минздравом России. Меньше всего болеют жители Кабардино-Балкарской и Чеченской республик. Больше всего больных регистрируют в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и Карелии.

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Из статистических выкладок не очень понятно, в чем причина таких показателей: плохое здоровье жителей определенных регионов или хорошая работа диагностических служб и высокие показатели выявляемости недугов.

Алтайский край в этом рейтинге — один из лидеров по выявленным за год заболеваниям туберкулезом (90,3 случаев, здесь и далее — на 100 тысяч жителей), злокачественных новообразований (530,5), психических расстройств (5189), зависимости от алкоголя (88,1) и наркотиков (17,4).

Более подробно ознакомиться с докладом можно на сайте Минздрава.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: ru.freeimages.com