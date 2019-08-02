ГИБДД проведет операцию «Должник» на Алтае

В ближайшую рабочую неделю — с 12 по 16 августа — в Барнауле проведут операцию «Должник». Ее исполнителями выступит городская Госавтоинспекция.
По словам полицейских, у некоторых водителей выборочно проверят оплату штрафов ГИБДД, Согласно законодательству, такие штрафы надо оплачивать в течение 60 дней с момента вступления постановления о штрафе в законную силу.
Теперь их число составляет 3,9 млн человек
ГИБДД уточняет, что по ч.1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата штрафа грозит наложение уже нового штрафа в двойном размере или административным арестом до 15 суток. Свою задолженность можно отслеживать на портале «Госуслуги».
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