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Кандидаты в мэры Новосибирска проведут дебаты на частном телеканале

Новости
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Частный новосибирский телеканал НТН24 провел жеребьевку кандидатов на выборы мэра, которые будут участвовать в выборах мэра города. На определение очередности пришли семь кандидатов или их представители. Дарья Украинцева, Наталья Пинус, Александр Гультяев, Виктор Козодой, Дмитрий Холявченко, Сергей Бойко и Анатолий Локоть.

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От главы города Локтя прибыла его представительница. В мэрии Тайге.инфо затруднились подтвердить участие Локтя в дебатах.

Кандидаты заплатят за появление на телеканале — по 10 минут каждый. Будет шесть повторов в эфире. Окончательное распределение кандидатов озвучат позже. Ведущими станут тележурналистка Мария Лондон и политобозреватель Алексей Мазур.

Бесплатные теледебаты проведут на «49 канале», а также в эфире муниципального радио и ТВ. Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября — в единый день голосования. Реготделение КПРФ утверждает, что согласно исследованиям, за действующего мэра Анатолия Локтя готовы проголосовать 44 процента избирателей.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: ru.freeimages.com