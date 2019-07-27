Кандидаты в мэры Новосибирска проведут дебаты на частном телеканале

Частный новосибирский телеканал НТН24 провел жеребьевку кандидатов на выборы мэра, которые будут участвовать в выборах мэра города. На определение очередности пришли семь кандидатов или их представители. Дарья Украинцева, Наталья Пинус, Александр Гультяев, Виктор Козодой, Дмитрий Холявченко, Сергей Бойко и Анатолий Локоть.
Из них 16 партийных кандидатов и один самовыдвиженец
От главы города Локтя прибыла его представительница. В мэрии Тайге.инфо затруднились подтвердить участие Локтя в дебатах.
Кандидаты заплатят за появление на телеканале — по 10 минут каждый. Будет шесть повторов в эфире. Окончательное распределение кандидатов озвучат позже. Ведущими станут тележурналистка Мария Лондон и политобозреватель Алексей Мазур.
Бесплатные теледебаты проведут на «49 канале», а также в эфире муниципального радио и ТВ. Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября — в единый день голосования. Реготделение КПРФ утверждает, что согласно исследованиям, за действующего мэра Анатолия Локтя готовы проголосовать 44 процента избирателей.
Он считает правильным, то на выборы допустят максимальное число кандидатов