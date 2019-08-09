Акции «За честные выборы» проходит в городах Сибири

В городах Сибири проходят согласованные акции в поддержку протестующих москвичей. В Новосибирске согласовали акцию «За честные выборы» на 50 человек. Пикет начался в сквере у фонтана на улице Орджоникидзе.
Шансы добиться положительного решения - минимальны
Протестные акции проходят в Омске, Томске, Иркутске. В Красноярске власти отказали демонстрантам в массовой акции, поэтому они проведут серию одиночных пикетов. Мэрия Кемерова не согласовала предложенные площадки и оппозиционеры отправились в отдаленный гайд-парк.
Участники акций будут требовать освобождения политических заключенных, прекращения уголовных дел, возбужденных после массовых протестов в Москве, допуска определенных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Также они протестуют против жесткого задержания протестующих в столице.
По словам партийцев, пока это нецелесообразно