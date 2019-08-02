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ФСБ пришли с обысками в управлении экономической безопасности красноярского МВД

Новости
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В управлении экономической безопасности и борьбы с коррупцией ГУ МВД по Красноярскому краю прошли обыски. Их проводили сотрудники ФСБ. Эти следственные действия связаны с делом о мошенничестве и взятках, пишет Тайга.инфо.

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Фигурант — замначальника отдела управления Евгений Мотин, которого задержали, уточняет издание. Комментировать подробности правоохранители отказались.

Это не первое уголовное дело с участием сотрудников красноярского главка. В 2018 году в отношении замглавы регионального управления МВД Александра Кузнецова и экс-заместителя начальника тыла, пенсионера ГУ МВД Андрея Петручени, возбудили дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Следователи полагают, что в 2012 году Кузнецов подписал акт приемки работ по строительству следственного изолятора в Норильске на 200 млн рублей.

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Автор: Политсиб.ру