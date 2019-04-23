РЖД пока не готовы строить железную дорогу в Горный Алтай

РЖД пока не готовы строить железную дорогу в Республику Алтай. Для повышения транспортной доступности региона следует сделать упор на развитие авиации. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, назначенный куратором региона.
Стороны обсудили целесообразность реализации строительства ветки железной дороги
Он предложил региону и федеральным ведомствам изучить в течение года экономический эффект от прокладывания железной дороги в регионе.
- Быстрый эффект — это авиасообщение, поэтому надо сделать упор на его развитии, - цитирует министра «Интерфакс».
Ранее обсуждался вопрос строительства железнодорожной ветки «Бийск-Горно-Алтайск». Тема вновь стала актуальной на фоне предвыборной кампании Олега Хорохордина. Железнодорожники и правительство региона договорилиь создать рабочую группу и рассмотреть этот проект. Но последние заявления Орешкина, похоже, вновь отодвинут проект на неопределенный срок.