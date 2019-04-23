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РЖД пока не готовы строить железную дорогу в Горный Алтай

Новости
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РЖД пока не готовы строить железную дорогу в Республику Алтай. Для повышения транспортной доступности региона следует сделать упор на развитие авиации. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, назначенный куратором региона.

Бийск и Горно-Алтайск свяжет железная дорога?

Бийск и Горно-Алтайск свяжет железная дорога?

Новости

Стороны обсудили целесообразность реализации строительства ветки железной дороги

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Он предложил региону и федеральным ведомствам изучить в течение года экономический эффект от прокладывания железной дороги в регионе.

- Быстрый эффект — это авиасообщение, поэтому надо сделать упор на его развитии, - цитирует министра «Интерфакс».

Ранее обсуждался вопрос строительства железнодорожной ветки «Бийск-Горно-Алтайск». Тема вновь стала актуальной на фоне предвыборной кампании Олега Хорохордина. Железнодорожники и правительство региона договорилиь создать рабочую группу и рассмотреть этот проект. Но последние заявления Орешкина, похоже, вновь отодвинут проект на неопределенный срок.

Автор: Политсиб.ру

Фото: ru.freeimages.com