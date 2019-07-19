Неизвестного науке паука нашли на Алтае

Новости 10.08.2019 12:50 243

Зоологи Алтайского государственного университета обнаружили неизвестный науке вид паука. Свою находку они увидели на Мультинском участке Катунского биосферного заповедника. Как сообщает пресс-служба заповедника, новый вид относится к семейству Lycosidae (пауки-волки) и роду Acantholycosa.

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Эти пауки отличаются от сородичей тем, что не плетут паутину, выжидая, пока туда попадет добыча. Они активно передвигаются по своей территории в поисках пищи. Питаются насекомыми и более мелкими пауками. Как уточняют специалисты, пауки этого вида оказались очень пугливыми и стремились убежать от ученых или затаиться между камнями. Однако их удалось сфотографировать и поймать несколько особей для дальнейшего изучения.

Пауки-волки живут в высокогорье. Две трети видов этого семейства обитают только в горах Алтая. Сегодня насчитывается более 2 300 видов пауков-волков, объединяемых в 116 родов. Этих членистоногих можно встретить по всей Земле, за исключением Антарктиды.