Алтайский губернатор рассказал о планах восстановления «Дома афганцев»

Новости 10.08.2019 11:50 269

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с матерями погибших защитников Отечества. Туда пришли Валентина Булгакова — мать умершего ветерана войны в Афганистане Олега Булгакова и Светлана Павлюкова — мать Героя Советского Союза Константина Павлюкова. А также трое матерей солдат, погибших в Чечне. Это Вера Поданева — мать Алексея Поданева, Галина Романкив — мать Евгения Вестя, Нина Самодурова — мать Александра Самодурова.

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Они обсудили вопрос возобновления работы Совета по делам ветеранов боевых действий при губернаторе и сроки реконструкции здания Дома интернационального движения (Дом афганцев), которое пострадало при пожаре в феврале 2018 года.

Томенко напомнил, что здание — памятник архитектуры краевого значения, поэтому при разработке документов и выборе подрядчиков действуют особые правила. Проект восстановления передали на госэкспертизу, заключение обещают получить к октябрю 2019 года. Матери попросили восстановить экспозицию, посвященную нашим землякам — участникам локальных конфликтов. Ее уничтожил огонь. Губернатор заверил, что такие планы обсуждают, сообщает пресс-служба правительства региона.

- В каком виде мы восстановим Дом, что в нем должно сохраниться и в каком виде, обязательно будем обсуждать с вами. И надо будет восстановить работу Совета в регулярном режиме. Этим будем заниматься», - пояснил Томенко.

Напомним, в Алтайском крае живут более 20 тысяч ветеранов и инвалидов боевых действий, а также 332 семьи воинов, погибших в локальных конфликтах.