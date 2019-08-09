Алтайский край на 72 месте в экономическом рейтинге регионов

Новости 10.08.2019 10:50 355

Эксперты Научно-исследовательского объединения РЭУ им. Г.В. Плеханова опубликовали рейтинг российских регионов. Он отражает развитие экономики субъектов. Алтайский край попал в группу аутсайдеров, заняв 72 место. Но по сравнению с 2018 годом поднялся на шесть позиций.

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Как уточняют создатели рейтинга, за период их работы разрыв между ведущими и отстающими регионами заметно вырос. Причина — иностранные инвесторы, активно вкладывающие деньги в субъекты РФ с устойчивым темпом развития, при этом практически полностью игнорирующие отстающие.

Соответственно, группа аутсайдеров стала самой многочисленной. В ней регионы с рейтингом ниже среднего и незначительным трендом долговременного экономического роста. Скоро ее могут покинуть Волгоградская, Костромскую и Белгородская область, а также Республика Коми, куда пришли крупные инвестиции.

Из сибирских территорий, помимо Алтайского края, туда попали Омская и Кемеровская области, республики Тува и Хакасия. При этом Республика Алтай оказалась на 57 месте, опередив даже Новосибирскую область (67 место).