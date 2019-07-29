Барнаульское «Динамо» вылетело из Кубка России

Новости 10.08.2019 9:50 614

В Омске прошел матч 1/64 финала Кубка России. Местный «Иртыш» уверенно разобрался с барнаульским «Динамо». Хозяева победили со счетом 3:0. Таким образом, динамовцы завершили выступление в текущем розыгрыше турнира и не смогут привезти в Барнаул команду уровня ФНЛ или премьер-лиги. Такое удалось сделать в 2018 году, когда алтайские футболисты дошли до 1/16 финала и в Барнаул приехал «Оренбург» из РПЛ.

Барнаульское «Динамо» одержало волевую победу в Кубке России по футболу Новости 29.07.2019 9:35 На стадии 1/128 финала Кубка России в дополнительное время был обыгран ФК «Новосибирском» - 2:1 904

Что касается непосредственно текущей игры, то в начале матча команды действовали осторожно, но на 12-й минуте счет открыл «Иртыш». Подачу углового головой замкнул один из омских футболистов. «Динамо» пыталось отыграться. В одном из моментов удалось даже сотрясти каркас ворот. Перед перерывом «Иртыш» забил еще — красивым ударом через себя.

Во втором тайме омичи плотно сели на своей половине. Атаки барнаульцев разбивались о плотно выстроенные оборонительные редуты. Ко второй половине тайма инициативу перехватил «Иртыш», забив на 76-й минуте. Наш вратарь отбил плотный удар, но при добивании уже был бессилен. Итог встречи — 3:0 в пользу «Иртыша», который вышел в 1/32 финала и дома примет «Томь» из ФНЛ. Победитель этой пары сыграет с командой из премьер-лиги. «Динамо» теперь может сосредоточиться на мачтах чемпионата. Ближайший матч пройдет 14 августа. В Барнаул приедет «Чита».