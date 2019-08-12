Отказ от тура: можно ли вернуть деньги за путевку из-за болезни?

Новости 09.08.2019 19:00 279

«Предупрежден - значит вооружен». Это правило эффективно работает и во время путешествий. Как себя вести, если перед отпуском возникли форс-мажорные ситуации? Как решить вопрос с турпутевкой без потерь или с минимальным ущербом?

Для начала рассмотрим более простой вариант – вынужденный возврат турпутевки. Например, причиной отказа от тура стала болезнь.

Как рассказал источник редакции, столкнувшись с такой ситуацией, многое зависит от конкретного туроператора и его условий договора.

«У меня в договоре написано, что если я возвращаю путевку по моей причине за сутки, они удерживают 30% стоимости. А если за 5 дней, они удерживают только свои расходы, а также есть возможность отменить бронь или перенести на другое время»,- отметил турист.

Специалисты обращают внимание на то, что при возникновении такой ситуации во время загранпоездки в первую очередь следует знать, что потребитель вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения. Однако для этого нужны веские основания.

Отметим, при расторжении договора до начала путешествия потребителю возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных потребителю услуг.

Что нужно сделать, чтобы вернуть деньги за тур?

В случае отказа от путевки необходимо обратиться к исполнителю услуг (турагенту, туроператору) с письменной претензией, составленной в двух экземплярах, и предъявить одно из требований.

По закону потребитель вправе отказаться от исполнения договора туруслуг и потребовать полного возмещения убытков.

Претензию целесообразно передать уполномоченному представителю туроператора лично, получив от него отметку о получении, либо отправить заказным письмом с уведомлением о вручении с описью вложения на адрес регистрации турагента и туроператора.

Претензии к качеству туристического продукта предъявляются туроператору в письменной форме в течение 20 дней с даты окончания действия договора о реализации туристического продукта и подлежат рассмотрению в течение 10 дней с даты получения претензий.

Напомним, в целях создания дополнительных условий обеспечения прав потребителей, направленных на минимизацию рисков нарушения их законных прав и интересов, в Алтайском крае была принята государственная программа «Обеспечение прав потребителей в Алтайском крае» на 2018-2022 годы. Приоритетным направлением документа является применение мер, направленных на повышение правовой грамотности потребителей в различных сферах.

Как себя обезопасить?

Директор барнаульской туристической компании «Плот» Александр Смирнов рассказал «Политсибру», чтобы не попасть в такую ситуацию, необходимо при покупке тура оформлять страховку от невыезда.

«Туроператоры это дополнение к стандартной страховке уже давно ввели. Стоимость невысокая - от 10 у.е. на человека. Турагентство, при покупке тура, обязано информировать о такой альтернативе и возможных последствиях. Бывает, что туроператоры возвращают стоимость тура и при стандартной страховке. Например, при предоставлении справки о болезни или смерти близкого родственника, но это в последнее время является скорее исключением из правил», - пояснил Смирнов.

По его словам, права потребителя прописаны в договоре между ним и турагентсвом. Они определяются правилами закона о защите прав потребителя, ни одна туристическая компания не рискует их ущемить.