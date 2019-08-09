Полиция подтвердила факт проверки в отношении барнаульца за «экстремизм» в соцсетях

Новости 09.08.2019 16:40 351

Главк МВД по Алтайскому краю прокомментировал информацию относительно того, что барнаульца Олега Григорьева могут привлечь к ответственности за размещение на своей странице в социальной сети видеоролика.

В отеле информации и общественных связей ГУ МВД России по региону «Политсибру» сообщили, что в органы внутренних дел края поступили материалы в отношении Олега Григорьева.

«В настоящее время проводится проверка, по окончании которой будет вынесено процессуальное решение», - отметили в ведомстве.

Жителя Барнаула позвали «в гости» к силовикам из-за видеоролика в соцсети Новости 09.08.2019 13:35 По словам самого молодого человека, ему грозит административная ответственность и штраф 442

Ранее сам Олег Григорьев сообщил, что у него возникли проблемы с законом из-за видеоролика, который был опубликован у него на странице в социальной сети.

По его словам, претензии со стороны правоохранительных органов связаны с видеоматериалом семилетней давности, который якобы считается экстремистским.

Отметим, что ранее по Барнаулу прокатилась волна так называемых «экстремистских» дел, возбужденных в отношении местных жителей за публикации в социальных сетях.