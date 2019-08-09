Главк МВД по Алтайскому краю прокомментировал информацию относительно того, что барнаульца Олега Григорьева могут привлечь к ответственности за размещение на своей странице в социальной сети видеоролика.
В отеле информации и общественных связей ГУ МВД России по региону «Политсибру» сообщили, что в органы внутренних дел края поступили материалы в отношении Олега Григорьева.
«В настоящее время проводится проверка, по окончании которой будет вынесено процессуальное решение», - отметили в ведомстве.
По словам самого молодого человека, ему грозит административная ответственность и штраф
Ранее сам Олег Григорьев сообщил, что у него возникли проблемы с законом из-за видеоролика, который был опубликован у него на странице в социальной сети.
По его словам, претензии со стороны правоохранительных органов связаны с видеоматериалом семилетней давности, который якобы считается экстремистским.
Отметим, что ранее по Барнаулу прокатилась волна так называемых «экстремистских» дел, возбужденных в отношении местных жителей за публикации в социальных сетях.
Уроженка краевой столицы назвала данное решение суда победой